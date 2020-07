Brugge pakt uit met eigen strandschermen: “Praktisch én mooi” Mathias Mariën

06 juli 2020

19u29 0 Brugge De stad Brugge brengt exclusieve strandschermen op de markt om deze zomer de social distancing aan de kust te garanderen. “We kozen bewust voor een tijdloos ontwerp zodat ze ook na de coronaperiode een hebbeding worden”, zegt schepen van Toerisme Philip Pierins (sp.a).

Een scherm is 4,5 meter lang en 1,5 meter hoog. In het pakket, dat 50 euro kost, zitten ook vier palen en een hamer. “De schermen zijn niet alleen zeer praktisch, maar ook mooi”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Ze kunnen in de eerste plaats in Zeebrugge ingezet worden, maar ongetwijfeld zullen ze ook elders te lande het imago van Zeebrugge een boost geven." De schermen zullen deze zomer zeker nuttig zijn. Tussen de strandcabines is het bijvoorbeeld al verplicht om een scherm te plaatsen. De strandschermen zijn te koop in het toeristisch infokantoor op de Zeedijk en bij de lokale handelaars in Zeebrugge.