Brugge opent de deuren van de winteropvang: “We willen niet dat iemand buiten slaapt” 18 bedden zijn vanaf nu beschikbaar, ook voor mensen zonder papieren Bart Huysentruyt

12 november 2019

20u01 0 Brugge Brugge heeft haar ‘winteropvang’ geopend. Dat zijn achttien bedden voor mensen die geen dak boven het hoofd hebben. Naar analogie met andere jaren wordt de opvang uitgebreid tijdens de koude wintermaanden. “Want we willen niet dat er iemand moet buiten slapen”, zegt OCMW-voorzitter Pablo Annys (sp.a).

Vereniging ‘t Sas van het OCMW in Brugge is van start gegaan met winteropvang. Dat gebeurt op het vertrouwde adres in de Havenstraat in Brugge. Nog tot 31 maart zijn er elke nacht 18 bedden beschikbaar voor kwetsbare thuislozen. In de Havenstraat biedt het OCMW het hele jaar door gratis opvang aan, telkens met tien beschikbare bedden. “In de winter trekken we dat aantal op”, zegt OCMW-voorzitter Pablo Annys (sp.a).

5 op 8 nachten

Het bed-bad-brood-principe geldt in Brugge. Wie een slaapplaats wil krijgen in de nachtopvang, moet tijdig registreren. Dat kan de dag zelf vanaf 11 uur op het gratis nummer 0800/200.09. Je kan hier 5 op 8 nachten terecht. “Uiteraard is de opvang elke dag geopend, maar soms is er meer vraag dan aanbod. Daarom lassen we een aantal zogenaamde stopnachten in. Voor de drie resterende nachten op acht dagen moeten de thuislozen op zoek naar een andere oplossing. Dat gebeurt vaak in andere opvangcentra.”

Een ‘succes’

Bij vriestemperaturen of andere extreme omstandigheden zoals sneeuw of hevige regen vallen de stopnachten weg en is iedereen er welkom, ook mensen zonder papieren. “Zo’n winteropvang is geen overbodige luxe", zegt Annys. “Het is een jaarlijks succes. Dat zie ook in andere steden zoals Oostende of Kortrijk. Ze bieden daar net dezelfde formule aan.” Tijdens de winteropvang is er een extra parttime kracht van het OCMW, die de avondgasten ontvangt en begeleidt. Hij is daar aanwezig tussen 19 en 23 uur, mee ondersteund door drie medewerkers en twee vrijwilligers.

Dankbaar werk

“Het vrijwilligersteam bestaat momenteel uit zo'n 35 mensen”, zegt Pablo Annys. “Maar we zijn continu op zoek naar nog meer mensen die hier een handje willen toesteken. Het is dankbaar werk en bovendien doen onze mensen dat met hart en ziel. Het OCMW is die mensen ook heel erkentelijk.” Wie zich nog als vrijwilliger wil opgeven, kan dat via nachtopvang@sasbrugge.be of op het nummer 050/32.76.76.

Vorige winter maakten zo'n 150 unieke personen gebruik van de winteropvang in Brugge.