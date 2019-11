Brugge onderzoekt eerste partnerschap met buitenlandse stad en kiest voor...Ebowola in Kameroen Bart Huysentruyt

23 november 2019

08u40 0 Brugge De stad Brugge onderzoekt of het een jumelage kan aangaan met een zusterstad in het buitenland. Het kiest daarvoor erg verrassend voor het onbekende Ebowola in Zuid-Kameroen.

“Na grondig onderzoek van mogelijke kandidaat-steden hebben we in augustus beslist om de kandidatuur van de stad Ebolowa verder te onderzoeken door een plaatsbezoek te brengen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V), die onlangs afreisde naar Afrika. Hij werd daarbij vervoegd door Nele Brewaeys (verantwoordelijke voor het mondiaal partnerschap van de stad), Hanne Albers (deskundige van de VVSG inzake stedenbanden), Jean-Yves Elemva en Myriam Leunens (werkzaam in de regio Ebolowa). “We willen als chocoladestad een samenwerkingsverband opzetten met diverse partners hier en ginder. Anderzijds worden ook de mogelijkheden tot bestuurlijke samenwerking tussen beide steden onderzocht.”

“Chocolade zit in het dna van Brugge, cacao in dat van Ebolowa. De provinciestad ligt midden in het evenaarsregenwoud, waar cacaoproductie een belangrijke bron van inkomsten is. Als we chocolatiers hier kunnen aansporen om hun cacao daar te kopen, dan zetten we een keten van eerlijke handel in werking.”

Het bezoek van de Brugse delegatie in Kameroen is niet onopgemerkt voorbijgegaan. De regionale pers ter plaatse schonk veel aandacht aan het bezoek. Ook de nationale minister van handel Luc Magloire Mbarga Atangana en de Belgische ambassadeur wilden met de delegatie in gesprek te gaan over de ambities van de stad Brugge. In de komende maanden zal onderzocht worden hoe het partnerschap verder kan geconcretiseerd worden. In maart wordt een delegatie vanuit Kameroen in Brugge verwacht voor een tegenbezoek.

