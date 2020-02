Brugge ondertekent bomencharter: “Willen 21.250 bomen bij tegen 2024" Bart Huysentruyt

25 februari 2020

14u07 0 Brugge Het stadsbestuur van Brugge ondertekende op 20 februari het ‘bomencharter’. Concreet betekent dat dat openbare besturen meer aandacht zullen schenken aan bomen en groen op hun grondgebied.

“Door het ondertekenen van het bomencharter tonen we ons engagement als lokaal bestuur om zo veel mogelijk bijkomende bomen te planten”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Concreet streven we ernaar om tegen eind 2024 maar liefst 21.250 bijkomende bomen te planten op het grondgebied van de stad. Dat gebeurt door onze stadsdiensten met een geboortebos, de uitbreiding van bos Maleveld en Beisbroek. Maar ook particulieren en onder meer Natuur en Bos, het Regionaal Landschap Houtland en Natuurpunt zijn partners. We zorgen samen voor meer groen en zuurstof in Brugge. Zo dragen we een steentje bij aan een gezonde toekomst voor onze stad en haar bewoners.”