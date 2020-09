Brugge nomineert vijf ambassadeurs als ‘duurzame helden’ en ze krijgen allemaal een cadeau Bart Huysentruyt

23 september 2020

16u19 0 Brugge De stad Brugge heeft vijf organisaties genomineerd als ‘duurzame helden’. Ze zetten zich elk in voor een duurzamer samenleving. De Brugse kunstenaar en ontwerper Yves Obyn maakte een cadeautje voor de ambassadeurs.

De lokale helden van Brugge zijn inloophuis 't Sas, het Soepcafé, Handmade in Brugge, Het Huis en House of Time. In ‘t Sas worden kwetsbare mensen opgevangen met activiteiten en dienstverlening. Ze bleven tijdens de coronacrisis zeven dagen op zeven geopend. Het Soepcafé haalt dan weer voedseloverschotten bij supermarkten op. Ze maken er soep en groentenschotels van. Handmade in Brugge is al wat bekender: het label zet ambachtelijke makers in de kijker. Contactherstel tussen ouders en kinderen staat dan weer centraal in Het Huis, dat overigens niks te maken heeft met het gelijknamige tv-format van Eric Goens. House of Time is dan weer een buitenbeentje: het is een buitenluchtlocatie aan de ‘Gistfabriek’ waar kunstenaars samen komen. Ze krijgen allemaal een kunstwerk cadeau. Volgend jaar worden weer vijf nieuwe organisaties in de kijker gezet.