Brugge niet van plan straatnaam Leopold II-laan te wijzigen na heisa Mathias Mariën

10 juni 2020

15u12 0 Brugge De Leopold II-laan in Brugge verandert voorlopig niet van naam. Dat zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V) na een eerste advies van de archiefdienst.

“We moeten de geschiedenis duiden, niet herschrijven of passages schrappen”, zegt de burgemeester. “Leopold II maakt deel uit van onze geschiedenis. Het kan niet de bedoeling zijn om die bladzijde uit te rukken. We moeten simpelweg de juiste toedracht geven.” Het dossier is nog niet officieel voorgelegd aan het schepencollege, maar de kans dat de straatnaam wijzigt is bijzonder klein.