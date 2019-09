Brugge meet luchtkwaliteit voortaan in real time Bart Huysentruyt

03 september 2019

11u36 0 Brugge Brugge meet en monitort de luchtkwaliteit en het omgevingsgeluid voortaan in real time in Zeebrugge, Zwankendamme, Lissewege en Dudzele. Het fijnmazig netwerk van sensoren moet de luchtkwaliteit uiteindelijk verbeteren. “Als schepen aan- of afmeren is de luchtkwaliteit slechter”, stelt schepen van Milieu Minou Esquenet (CD&V) vast.

De stad Brugge voert al jaren fijnstofmetingen uit die heel precies kunnen meten wat er in de lucht zit. Op deie manier wordt de luchtkwaliteit op het grondgebied van Brugge afgetoetst aan de Europese normen en de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. “Deze toestellen zijn zeer duur, waardoor het niet mogelijk is om ze op veel locaties in Brugge te plaatsen. Daarom experimenteren we nu met sensoren”, zegt schepen van Milieubeleid Minou Esquenet (CD&V). “Sensoren zijn iets minder nauwkeurig, maar zijn een belangrijke aanvulling om een meetnet uit te bouwen. De resultaten van de sensoren kunnen getoetst worden aan de bestaande toestellen.”

Om zo'n fijnmazig meetnet te realiseren, wordt een zes maanden durend proefproject uitgerold waarbij zes sensoren geplaatst worden in Zeebrugge, Zwankendamme, Lissewege en Dudzele. “Aangezien er al meettoestellen staan opgesteld in Zeebrugge en Zwankendamme kan de correctheid van de resultaten van de sensoren goed worden ingeschat”, zegt Esquenet. “Uit de bestaande metingen blijkt dat de luchtkwaliteit gemiddeld genomen goed is, en dat de Europese normen ruimschoots gerespecteerd blijven. Wel is het zo dat er een tijdelijke verslechtering van de luchtkwaliteit kan vastgesteld worden tijdens de momenten van aan- of afmeren van schepen.”

Wie de sensoren wil spotten, kan dat in de Zeebrugse Strandwijk (nabij de Mercatorstraat), in de Stationswijk aan de Visartsluis, in Zeebrugge-dorp in de Heiststraat en in de dorpskernen van Dudzele, Lissewege en Zwankendamme. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) vult aan: “De sensoren uit het proefproject zullen bovendien niet enkel het fijnstof meten, maar ook koolstof- en stikstofdioxide, luchtdruk, luchtvochtigheid, temperatuur én geluid. Via gps kunnen de metingen in real time worden bekeken. Ook kunnen alarmdrempels worden ingesteld, zodat er meteen kan gereageerd worden mocht een drempel worden overschreden.”

De firma Qweriu zorgt voor dit sensorenmeetnet. Het dataplatform wordt voor zes maanden gehuurd en is ter beschikking van het stadslabo.