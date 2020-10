Brugge lanceert digitaal platform voor de inname van het openbaar domein: “Papiermolen wordt verleden tijd” Mathias Mariën

01 oktober 2020

12u07 0 Brugge Wie vanaf nu een vergunning aanvraagt voor de inname van openbaar domein in Brugge, kan dat voortaan helemaal digitaal. Tot nog toe waren de invulformulieren wel raadpleegbaar op de website van de Brugse politie, maar die documenten moesten eenmaal ingevuld nog gemaild worden waarop de politiedienst een papieren dossier opmaakte.

Jaarlijks maakt de Brugse politie 13.000 dossiers op voor het gebruik van het openbaar domein door aannemers. Daarvoor moest tot nu steeds een papieren dossier van worden opgemaakt. Met het platform EagleBe is die papiermolen voorgoed verleden tijd. Met de lancering worden nu ook de tarieven aangepast. De lancering van het digitaal platform gaat ook gepaard met tariefaanpassingen. Vele aannemers klaagden over de zware tarieven in de Brugse binnenstad. Volgens burgemeester Dirk De fauw verlagen de tarieven voor het historisch stadscentrum nu met 30 procent. Het verschil tussen Brugse binnenstad en randgemeenten wordt deels weggewerkt. Vroeger moesten aannemers in de Brugse rand slechts 20 euro administratieve kosten betalen, nu wordt er langs de ontsluitings- en verbindingswegen een tarief aangerekend, de helft van hetgeen in het stadscentrum opgehoest moet worden. De bedoeling is om langs die drukke invalswegen de duurtijd van de werken te drukken. In woonstraten in de rand, zonder veel verkeer, blijft de vergunning gratis, met uitzondering van de administratieve kosten.