Brugge laat vlag wapperen om slachtoffers van kernwapens te herdenken Bart Huysentruyt

24 juli 2020

08u55 0 Brugge Op donderdag 6 augustus laat Brugge de vlag wapperen om slachtoffers van kernwapens over de hele wereld te herdenken.

Mayors for Peace is een internationaal netwerk van steden en gemeenten waar ook de stad Brugge sinds 2008 lid van is. De organisatie werd in 1982 opgericht door de burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki en heeft tot doel om in solidariteit met steden van over heel de wereld te pleiten voor nucleaire ontwapening. Deze vlag wappert van 6 tot 9 augustus aan het Brugse stadhuis. Ze wordt jaarlijks gehesen op 6 augustus om 8.15 uur en gestreken op 9 augustus om 11.02 uur.