Brugge laat 3D-replica van stad maken: “Zo zien we welke impact onze maatregelen hebben op luchtkwaliteit en verkeer” Bart Huysentruyt

15 september 2020

17u21 0 Brugge Het onderzoekscentrum Imec en Brugge gaan een 3D-replica van de stad maken om de impact van bepaalde maatregelen, zoals luchtkwaliteit en verkeersstromen, te simuleren.

Geluidshinder aanpakken, verkeersoverlast verminderen, drukte managen, luchtkwaliteit verbeteren: steden staan voor complexe uitdagingen. Een ingreep om een probleem aan te pakken in een bepaalde wijk kan een impact hebben op andere domeinen in een andere wijk. “Het autovrij maken van een bepaalde straat kan bijvoorbeeld de luchtkwaliteit van aanliggende wijken verbeteren, maar tegelijk ook de verkeerssituatie op andere plaatsen verslechteren”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Druk op de knop

Om meer inzicht te krijgen in dergelijke complexe vraagstukken, start stad Brugge met de ontwikkeling van een ‘urban digital twin’. “Met deze digitale kopie van de stad, die gevoed zal worden met realtime data, kunnen we het effect van bepaalde beslissingen simuleren”, zegt schepen van Energie Minou Esquenet (CD&V). “Minder geslaagde voorstellen kunnen we met een druk op de knop weer ongedaan maken.”

Tegen eind dit jaar worden diverse beschikbare databronnen in Brugge ontsloten en samengebracht op één dashboard.