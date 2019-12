Brugge krijgt ‘Oscar’ voor bebloemde bruggen: “En volgend jaar komen er dubbel zoveel” Bart Huysentruyt

23 december 2019

14u32 6 Brugge De stad Brugge valt in de prijzen met haar groenbeleid. De stad wint een zogenaamde ‘groene Oscar’ voor de bebloemde bruggen van afgelopen lente en zomer. “Het motiveert ons om in 2020 dubbel zoveel bloembakken aan de bruggen te hangen”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld).

De stad Brugge was een van de slokoppen tijdens de finale van ‘Groene Lente’, ofwel de Oscars voor openbaar groen. Met de bebloeming van de bruggen behaalde de stad Brugge de hoofdprijs (drie sterren). Ook de parken Les Acasias (Sint-Andries) en Montpellier (Sint-Kruis) viel in de prijzen. Ter promotie van het openbaar groen organiseert de Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) al sinds 1979 de wedstrijd Groene Lente. Samen met het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) bekroont de vereniging jaarlijks gemeentelijke groenprojecten binnen verschillende categorieën.

Geen prijskaartje zoals restaurant

“Met de bebloeming van de bruggen kaapten we een hoofdprijs van drie sterren weg binnen de categorie ‘Gemeente in bloei’”, vertelt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “De drie sterren hebben geen driesterren-prijskaartje zoals een restaurant. Het zijn drie sterren waarvan iedereen kan genieten. Investeren in de publieke ruimte is belangrijk. Iedereen, arm of rijk, kan er op gelijke wijze van genieten.”

Half miljoen bloembollen

De winnende gemeenten ontvingen een diploma en aankondigingsbord. Op dit bord staan bloemensymbolen. “Deze prijs motiveert ons uiteraard om ons beleid verder te zetten”, zegt Van Volcem. “Zo werken we momenteel achter de schermen voor een uitbreiding van ons bloemareaal in 2020. Zo komen er 150 extra bloembakken aan de brugjes, ofwel een verdubbeling van het huidige aantal. We hebben al 500.000 bloembollen geplant, er komen hangbakken vol bloemen aan honderd verlichtingspalen en we hebben meer aandacht voor het bebloemen van onze noordelijke deelgemeenten, met in het bijzonder Lissewege.”

Tweede en vierde plaats

Net als in 2019 wil de stad ook proberen om mensen te motiveren zelf ook de bloemetjes buiten te zetten. “We moedigen hen aan om bloembakken op de vensters te zetten. Een mooie stad maak je niet alleen. Iedereen kan eraan meehelpen. Maar ik ben vooral ook trots op de dienst Openbaar Domein. Zij mogen fier zijn op de behaalde prijs.” Het park les Acasias in Sint-Andries kon de tweede plaats kapen en er was ook nog een vierde plaats voor het vernieuwde park Montpellier in Sint-Kruis en het Leon de Foere parkje in Sint-Jozef.