Brugge krijgt er 16 elektrische laadpalen bij Bart Huysentruyt

30 september 2020

10u59 1 Brugge Er moeten tegen het einde van dit jaar nog 16 laadpalen voor elektrische wagens geïnstalleerd worden in Brugge. De Vlaamse overheid legt die bepaling op in het kader van het Clean Power for Transport-project.

Momenteel staan er op het Brugse grondgebied bovengronds 45 laadpalen. Per laadplaats zijn er twee parkeerplaatsen. In het totaal zijn er dus al 90 laadplaatsen waar een elektrische auto opgeladen kan worden. In het kader van het Clean Power for Transport-project van de Vlaamse Overheid moeten er tegen eind dit jaar nog 16 laadpalen bij geplaatst worden. De locatie voor 14 laadpalen is al beslist. Dit najaar moeten er dus nog 2 locaties voor laadpalen bepaald worden om in orde te zijn met het CPT-project. De cijfers zijn opgevraagd door raadslid Sandrine De Crom (Open Vld).

“Volgens de parkeerstudie die uitgevoerd werd in 2018 zijn er op het volledige Brugse grondgebied 62.161 parkeerplaatsen”, antwoordt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Omgerekend komt het aantal oplaadplaatsen op 0,2 procent van het totale aantal parkeerplaatsen. Volgens de gegevens van de federale overheid rijden er slechts 15.338 volledig elektrische wagens rond in België en 110.984 hybride wagens. Op een wagenpark van bijna zes miljoen voertuigen komt dit op neer op respectievelijk 0,3 en 1,9 procent van het aantal personenwagens. Het huidige aantal oplaadpunten in Brugge is daarom voorlopig voldoende.”