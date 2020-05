Brugge krijgt een nieuwe ‘Dikke Bertha’ van Vlaanderen, nadat haagbeuk van 350 jaar oud werd vernield Bart Huysentruyt

01 mei 2020

10u54 0 Brugge De stad Brugge krijgt een nieuwe ‘Dikke Bertha’ cadeau van Vlaanderen. Eerder deze week vernielden vandalen de 350-jarige haagbeuk langs de Lorreinendreef. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) komt de stad nu ter hulp.

Dikke Bertha in Brugge, een statige haagbeuk van 350 jaar oud werd volledig vernield door vandalen. Een boom waar minstens tien generaties Bruggelingen langs liepen verdiende een beter einde. “Monumentale bomen zijn echte bakens in het landschap die door onze voorouders zijn aangeplant, vaak met een boodschap”, zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) op haar Facebookpagina, waarin ze meteen voorstelt aan burgemeester Dirk De fauw (CD&V) om samen een nieuwe haagbeuk te planten. “Niet voor ons, maar voor onze achter-achter-achterkleinkinderen.” De burgemeester gaat daar graag op in: “Ik hoop in elk geval dat ze nog dikker en ouder zal worden als haar voorganger en zo voor vele komende generaties een nieuwe bron van warme en mooie herinneringen zal zijn.”

Dikke Bertha, een haagbeuk, was ooit de oudste en dikste boom van de provincie West-Vlaanderen. In 2001 sloeg de bliksem in en bleef maar een fractie van de eens zo statige boom over. Dikke Bertha groeide net naast de oude noodlandingsbaan aan de Lorreinendreef. Passanten merkten maandag plots de afgebrande resten van de boom op. De resten van de stam, een viertal meter hoog, zijn volledig afgebrand. Volgens de boswachter van Natuur en Bos gaat het om brandstichting.

Het planten van de boom zal samen gebeuren in het najaar.