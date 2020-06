Brugge krijgt bijna twee miljoen euro uit noodfonds voor corona: “Belangrijk voor redding verenigingen” Bart Huysentruyt

09u27 0 Brugge Vlaanderen trekt 87 miljoen euro uit voor de lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen die door de coronacrisis heel wat inkomsten verloren zijn. Brugge krijgt bijna 2 miljoen euro.

Corona hakte de voorbije maanden hard in op het verenigingsleven. Vele lokale sportclubs, toneelgezelschappen of jeugdverenigingen zagen inkomsten verloren gaan. Een eetfestijn, een lokale wafelverkoop of een jaarlijks theateroptreden geven hen in normale omstandigheden de nodige zuurstof om doorlopende uitgaven te kunnen bekostigen. “We weten dat we met deze impuls niet alle kosten kunnen dekken”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA). “Maar het is in de eerste plaats een blijk van onze appreciatie voor de belangeloze inzet van zoveel Vlamingen.”

Zinvol besteden

Vlaanderen voorziet 1.754.032 euro voor de sport-, jeugd- en cultuurverenigingen in Brugge. “Deze extra middelen zijn voor veel van onze verenigingen de redding om te kunnen blijven voortbestaan en zo het sociale weefsel in Brugge mee vorm te geven”, zegt Vlaams parlementslid Maaike De Vreese (N-VA). Brugse N-VA-fractievoorzitter Geert Van Tieghem vult aan: “De coronalockdown heeft een enorme impact gehad op onze Brugse verenigingen. Ik zal er via de gemeenteraad op toezien dat deze middelen zinvol besteed worden.”