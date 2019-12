Brugge krijgt award voor zwemzone aan de Coupure



Bart Huysentruyt

27 december 2019

09u45 0 Brugge De zwemzone Coupure, waar je afgelopen zomer een duik in de Brugse reien kon nemen, krijgt de award voor beste West-Vlaams sportinitiatief in de natuur in 2019.

Het is een prijs van Sport Vlaanderen. Na enkele experimenten voor zwemverenigingen in de Langerei en tijdens de weekends van de Triënnales van 2015 en 2018, was er afgelopen zomer voor het eerst een permanente zwemzone in de reien. In de Coupure werd een ponton gelegd, waren kleedkamers en douches voorzien en stonden dagelijks redders in voor toezicht en EHBO. “Met deze zwemzone in de binnenstad zijn we een beetje pionier in Vlaanderen”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). “Het is fijn om daar erkenning voor te krijgen vanuit Sport Vlaanderen.” Ook in 2020 zal er weer een zwemzone zijn.