Brugge krijgt 660.000 euro voor nieuw deelhuis in Sint-Pieters Bart Huysentruyt

31 mei 2019

09u07 0 Brugge Vlaanderen kende Brugge een bedrag van 660.000 euro toe voor de realisatie van een eco-sociaal deelhuis in de oude pastorie van Sint-Pieters.

“Dat bedrag gaan we investeren in de leegstaande pastorie vlak naast de kerk en de site Tempelhof-De Dijk”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Deze pastorie heeft een grote symbolische waarde en is onderdeel van een beschermd dorpsgezicht. We willen deze pastorie op korte termijn een nieuwe gemeenschapsfunctie geven en ook werk maken van de hoognodige restauratie. Zo bieden we letterlijk en figuurlijk ruimte om mensen dichterbij elkaar te brengen, om goederen, diensten en geschiedenis te delen.” De stad wil er een eco-sociaal deelhuis van maken. “De Pastorie kan een laagdrempelige ontmoetingsplaats worden die mensen verbindt en kansarme en kwetsbare inwoners van Sint-Pieters integreert en ondersteunt.”