Brugge koopt Kapucijnenklooster: “Zou zonde zijn om dit erfgoed verloren te zien gaan” Bart Huysentruyt

20 december 2019

17u46 18 Brugge De stad Brugge gaat het Kapucijnenklooster in de Boeveriestraat kopen. Dat is opmerkelijk, want de stad heeft al heel wat religieus erfgoed waar nog geen concrete plannen voor bestaan. “Maar hier gaan we samenwerken met Toerisme Vlaanderen, en ook de Godelieveabdij bij het project betrekken”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Vooral het Fiorettikoor is blij: zij kunnen in hun vertrouwde kerk blijven.

Het is Toerisme Vlaanderen dat aan de stad Brugge heeft gevraagd om het Kapucijnenklooster te kopen. Dat stond te koop, omdat de laatste drie minderbroeders-kapucijnen er binnenkort vertrekken. Dat betekent het einde van een eeuwenlange en talrijke aanwezigheid van de broeders in Brugge. “In geen andere stad zijn onze Vlaamse kapucijnen zo actief geweest als in Brugge", zegt broeder Adri Geerts. “Het kapucijnenklooster was altijd onze thuis. We kijken met veel dankbaarheid terug op die geschiedenis, maar het was niet mogelijk meer om te blijven.”

Verschillende kandidaten

De broeders waren zelf bezorgd om de toekomst van het gebouw. Er waren naar verluidt verschillende gegadigden om het klooster te kopen. “Er kan niet zomaar alles mee gebeuren”, zegt Geerts. “We hopen dat de franciscaanse spiritualiteit er altijd wat blijft. Hoewel we nu weinig zicht hebben op de toekomstige invulling van het gebouw, is er toch vertrouwen dat die traditie hier levendig blijft.” De kapucijnen blijven evenwel welkom in de Franciscuszaal, waar ook het Fiorettikoor zal blijven repeteren.

65 koorleden

Het koor bestaat een halve eeuw en was bezig aan de laatste concerten in de kerk, in afwachting van een nieuwe locatie. Nu blijkt dat ze toch kunnen blijven. “Een hele opluchting”, zegt koorleidster Hilde Neutens. “Dit is onze vertrouwde stek. Met onze 65 jongeren zijn we een unicum in Brugge.” Het klooster is dan wel door de stad aangekocht, het is Toerisme Vlaanderen dat de site in erfpacht krijgt, samen met de nabijgelegen Godelieveabdij. “We zien hier heel veel mogelijkheden rond religieus erfgoed", zegt Peter De Wilde van Toerisme Vlaanderen. “We gaan beide kloostersites met elkaar verbinden. We willen ook luisteren naar de bewoners en ondernemers in de stad. Kloosters en kerken zijn verborgen pareltjes in onze steden. We willen ze dan ook herwaarderen.”

Congressen?

De stad Brugge zal nu een beheersorgaan aanstellen om de toekomst van de twee sites uit te werken. “Ook als stad zullen we daarin onze zeg hebben”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Beide sites liggen bijvoorbeeld dicht bij de nieuwe Congres- en Beurshal en kunnen een aanvulling betekenen bij grote congressen. De mogelijkheden zijn enorm.” De Brugge Foundation, die de Godelieveabdij onder vleugels had, blijft bestaan. Zij zullen zich op andere projecten storten. Oppositiepartij N-VA bekijkt de aankoop kritisch, maar is ook tevreden. “We zijn vooral blij voor het Fiorettikoor en benieuwd naar de invulling van ons religieus erfgoed”, geeft raadslid Pol Van Den Driessche nog mee.