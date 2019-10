Brugge koopt eeuwenoud manuscript: “Uiterst uitzonderlijk dat het op de markt komt” Mathias Mariën

02 oktober 2019

07u53 1 Brugge De stad Brugge heeft een manuscript uit de de 15de eeuw aangekocht voor 66.170 euro. Daarmee halen ze een stukje Brugse geschiedenis terug naar de stad.

Het handschrift, door het veilinghuis omschreven als ‘New Testament Epistles; Masses of the Holy Name of Jesus and the five wounds of Christ’, bestaat uit bijbelse en liturgische teksten uit de periode 1470-1474. Het werd gemaakt in Brugge, in een atelier dat ook Italiaanse kopiisten in dienst had. “Dit maakt het buitengewoon interessant als illustratie voor de kosmopolitische en moderne cultuur van het Bourgondische Brugge”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Ook het feit dat het in de 15e eeuw toebehoorde aan leden van de vooraanstaande Brugse familie Houtmart, en begin 16e eeuw terechtkwam in de bibliotheek van het kartuizerklooster Genadedal in Sint-Kruis, was een extra reden tot aankoop. Het gebeurt uiterst zelden dat een dergelijk handschrift op de markt komt. Het zal de uitstraling van de Brugse erfgoedinstellingen versterken, en biedt nieuwe publieks- en onderzoeksmogelijkheden. De Bruggeling zal het onder andere kunnen bewonderen in de wisselende tentoonstelling van het Gruuthusemuseum”, besluit Blontrock.