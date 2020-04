Brugge koopt 190 extra groene stoelen voor parken Bart Huysentruyt

03 april 2020

17u02 0 Brugge De stad Brugge gaat door met de aankoop van groene stoelen voor haar parken. Vorig jaar werden er voor het eerst 300 stoelen geplaatst op zes locaties. Daar komen nu nog eens 190 stoelen en extra locaties bij.

“Vorig jaar kregen we de vraag voor uitbreiding naar het park van de Koude Keuken in Sint Andries”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “We hebben dit in overleg bekeken en beslist om 40 extra stoelen aan te kopen om te plaatsen ter hoogte van het speelplein aan de Fazantenlaan. Daarnaast komen er ook nog eens 40 groene stoeltjes in het parkachtige groene omgeving van het vroegere kasteeldomein Ter Poele in Sint Pieters.” Waar de andere extra stoelen geplaatst worden, is nog niet beslist. “We wachten daarvoor het einde van de lockdown af”, klinkt het.