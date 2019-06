Brugge is Vlaamse primitief rijker: zeldzaam paneelschilderij uit de klas van Van Eyck Bart Huysentruyt

18 juni 2019

15u32

In Brugge is een zeldzaam paneelschilderij van een navolger van Jan van Eyck aangekomen.

Deze aanwinst betekent, net zoals de aankoop van de Heilige Veronica van de Brugse Meester van de Ursulalegende eerder dit jaar, opnieuw een belangrijke versterking van de kerncollectie Vlaamse Primitieven van de Brugse musea. “Eind vorige maand werd de officiële uitvoervergunning toegekend voor dit paneel, dat tot nu in particulier bezit was in het Verenigd Koninkrijk”, zegt Till Holger-Borchert, hoofd van de Brugse musea. “Het werk is inmiddels veilig in Brugge gearriveerd en wordt nu verder onderzocht. Het is zeer zeldzaam en tijdens mijn kunsthistorische loopbaan nog nooit gebeurd dat een schilderij dat rechtstreeks gelinkt kan worden aan de werkplaats van Jan van Eyck plots beschikbaar werd. Ik ben dan ook bijzonder blij dat de stad Brugge en haar Musea deze onverwachte en bijzonder belangrijke verrijking van de collectie Vlaamse Primitieven op korte termijn hebben kunnen realiseren en dit juist voor de dageraad van het Vlaamse Van Eyck-jaar 2020.”

Het dendrochronologisch onderzoek van de houten drager toonde aan dat de oudste jaarring van het eiken paneel van 1387 dateert en dat het schilderij vanaf de tweede decennia 15de eeuw kon beschilderd worden, tijdens het leven van Van Eyck of kort na diens overlijden in 1441. Het op paneel geschilderd werk stelt de tronende Maria met kind in een binnenkamer voor. De anonieme schilder baseerde zijn compositie op elementen van telkens verschillende werken van Jan van Eyck en diens atelier. Onderzoek bevestigt hoe nauw de banden tussen de nieuwe aanwinst en het oeuvre van Jan van Eyck uiteindelijk zijn: zo gaan bijvoorbeeld de positie van het kindje Jezus en de plooienval van de mantel van de Maagd terug op de originele toestand van het middenpaneel van Jan van Eycks triptiek van 1437 in Dresden.

De oorspronkelijke eigenaar van het paneel is onbekend en ook over de originele functie is niets gekend. Vermoedelijk versierde het schilderij een klein altaar en diende het voor privé-devotie. De vroegst bekende eigenaar was Lucien Bonaparte, de broer van Napoleon die het in 1816 verkocht onder de naam Lucas van Leyden. Het schilderij was laatst eigendom van de familie Simpson Carson in Londen, wiens afstammelingen het via de Engelse kunsthandel voor uiteindelijk 375.000 Britse pond, ofwel 420.000 euro aan Brugge verkochten.