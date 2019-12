Brugge is klaar voor sneeuw en ijzel: “24 op 24 uur permanentie” Bart Huysentruyt

11 december 2019

15u08 0 Brugge De stad Brugge zet haar sneeuwruimplan in werking. Tijdens de wintermaanden is er 24 uur op 24 permanentie voor ijzelbestrijding en sneeuwruimen.

“Naast het gooien van zout en pekel zijn we ook op onze hoede voor sneeuw en ijzel”, zegt schepen van Preventie Mathijs Goderis (sp.a). “We zetten daarvoor personeel en gemeenschapswachten in. Bruggelingen kunnen ook zelf een steentje bijdragen door hun voetpaden sneeuw- en ijzelvrij te houden. Voor oudere inwoners is dat niet altijd evident. Daarom doen we ook dit jaar, in samenwerking met verschillende partners, een inspanning. Bruggelingen die ouder zijn dan 75, die niet kunnen rekenen op familie, buren of poetshulp en zelf ook minder mobiel zijn, zullen bijgestaan worden in het sneeuwruimen van hun stoep. Om aan de grote vraag tegemoet te komen, werken we daarvoor opnieuw samen met WOK, Groep Intro, Sobo en Footstep.”

Concreet ziet onze samenwerking er als volgt uit. Wie ouder is dan 75 jaar, geen buren, familie of poetshulp heeft die kan instaan voor het schoonmaken van het voetpad en zelf ook minder mobiel is, neemt contact op met de Preventiedienst van de stad Brugge op 050/44.80.66 en vraagt naar Sophie De Meyer. De aanvragen worden geïnventariseerd en per sneeuwdag wordt een regiowerkfiche opgemaakt voor de sneeuwpartners. Zij zullen tijdens de sneeuwdagen ingezet worden om sneeuw te ruimen. Deze dienstverlening is gratis.