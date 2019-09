Brugge is derde vriendelijkste stad ter wereld Bart Huysentruyt

06 september 2019

11u43 14 Brugge Travelwebsite Big 7 Travel rangschikt Brugge als derde vriendelijkste stad voor toeristen in de wereld.

De reiswebsite bevroeg haar anderhalf miljoen volgers. Enkel het Canadese Vancouver en het Maleisische Kuala Lumpur gaan Brugge vooraf. “One of the friendliest cities in the world is Bruges, a fairytale place in Belgium. The charming atmosphere is hard to match, with a village feel and locals who go the extra mile to welcome tourists”, zo staat er te lezen. In de top-50 staat geen andere Belgische stad.

In de polls werd onder meer rekening gehouden met hoe gemakkelijk het is om zich in de stad te verplaatsen, de bereidheid van vreemden om de weg te wijzen tot het maken van nieuwe beste vrienden in een lokale bar. “Dat bezoekers van over de hele wereld zich bijzonder welkom voelen in onze stad komt niet als een verrassing”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “In het kunststedenonderzoek van 2018 gaven bezoekers Brugge al de hoogste score (8,68 op 10) van alle kunststeden voor vriendelijkheid en gastvrijheid van de bevolking.”

Meer over Brugge