Brugge investeert in slimme openbare verlichting in sportparken Bart Huysentruyt

17 oktober 2019

16u53 0 Brugge De stad Brugge heeft beslist om de openbare verlichting op de sportparken Gulden Kamer, Daverlo en Lissewege uit te breiden met slimme led-verlichting. Hiermee wil de stad de parken veiliger en fietsvriendelijker maken zonder dat dit het energieverbruik fors de hoogte injaagt.

“In sportpark de Gulden Kamer in Sint-Kruis investeren we in 17 nieuwe verlichtingspalen langs het fietspad tussen de Blauwkasteelweg en het Zuidervaartje”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). “De lampen ontsteken pas als de sensoren een fietser detecteren. Het is dus zowel veilig als energiezuinig. Bijkomend voordeel is dat de lichtvervuiling tot een minimum beperkt blijft zodat er minder nadelige invloed is op de omgeving. Naast de werken in Sint-Kruis worden ook bijkomende klassieke armaturen geplaatst aan de krachtbalvelden in Lissewege én tussen de voetbalvelden in Daverlo.” Fluvius zal de werken uitvoeren voor een totale kostprijs van 58.000 euro.