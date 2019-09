Brugge investeert 500.000 euro in tien nieuwe politie-inspecteurs om personeelstekort op te vangen: “Een noodzakelijke investering” Mathias Mariën

06 september 2019

12u04 8 Brugge De politie van Brugge start met een grootschalige campagne om het nijpend personeelstekort weg te werken. Concreet is het korps op zoek naar tien nieuwe inspecteurs. Met een rechtstreekse aanwerving hopen ze in Brugge het verschil te maken en extra kandidaten aan te trekken. Daarvoor voorzien ze een budget van 50.000 euro pér inspecteur. “Niet goedkoop, maar voor een politiezone als de onze is het noodzakelijk dat we voldoende én goeie manschappen hebben”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Het personeelstekort is niet alleen bij de Brugse politie een probleem - waar ze een structureel personeelstekort hebben van 25 manschappen. Toch willen ze daar nu op een originele manier komaf mee proberen maken. Affiches op straat, een filmpje op sociale media en televisie, krantenadvertenties … het korps haalt alles uit de kast om mannen én vrouwen te overtuigen hun kans te wagen bij de politie. Concreet organiseert de Brugse politie nu zelf, bovenop de bestaande selectieprocedure, een bijzonder traject waar maximaal 124 geïnteresseerden kunnen voor intekenen. Wie in aanmerking komt, kan in december in slechts twee weken tijd alle proeven doorlopen. “Normaal duurt het enkele maanden om alle examens af te leggen. Een serieus verschil dus”, zegt de korpschef.

De hele opleiding wordt betaald door de politiezone, goed voor 50.000 euro pér inspecteur. De enige voorwaarde is dat ze acht jaar bij het korps blijven Dirk De fauw

Werkzekerheid in Brugge

Wie voor alle testen slaagt, kan in april starten in de West-Vlaamse Politieschool in Zedelgem - je moet er natuurlijk wel voor zorgen dat je in de top 10 van de selectie belandt. Hét grote voordeel is dat kandidaten via deze procedure meteen zekerheid hebben over hun werkplek. Wie normaal na één jaar studeren een politiediploma op zak heeft, weet niet waar ze zullen terecht komen. Vaak worden ze ingezet in Brussel, Gent, Antwerpen of de meldkamer van de federale politie. Niet ideaal voor wie hoopte bij het politieteam van Brugge aan de slag te gaan. “Daarom maakt ons korps extra budget vrij voor de aanwervingen. Wie afstudeert, kan meteen aan de slag in Brugge. De hele opleiding wordt betaald door de politiezone, goed voor 50.000 euro pér inspecteur. De enige voorwaarde is dat ze acht jaar bij het korps blijven”, zegt burgemeester Dirk De fauw. Op het einde van de rit zal het aanwerven van 10 inspecteurs dus ruim een half miljoen euro kosten. “Goedkoop is dat niet, maar we hebben nu eenmaal nood aan goede politiemensen. In Brugge organiseren we vaak evenementen waarbij bijzondere inzet voor nodig is. Denk maar aan Europese wedstrijden van Club Brugge of koninklijk bezoek. Daarom willen we die investering dus zeker doen", aldus de burgemeester. Specifieke vereisten voor kandidaten zijn er niet. In Brugge mikken ze zowel op schoolverlaters als mensen die een carrièreswitch overwegen.

Affiches

Eén van de opvallendste gezichten van de campagne is Andy van Coppernolle (30). De politie-inspecteur woont in Oostende maar is al lange tijd aan de slag in het Brugse korps. Drie jaar geleden stond hij nog een tijdlang noodgedwongen aan de kant door een zeldzame tumor in zijn ruggenmerg. “Niemand kan mij garanderen dat het ooit nog goed komt. De kans dat je drie keer de lotto wint is groter dan een hersentumor op die plaats te krijgen”, getuigde Andy toen in deze krant. Zijn collega’s organiseerden eind 2016 een grote benefiet voor hem, een gebaar dat Andy – die ondertussen weer aan de slag is met bureauwerk – nog steeds niet is vergeten. “Toen de vraag kwam om deel te nemen aan de campagne, heb ik niet getwijfeld. Het was hét moment om iets terug te doen voor het korps”, zegt Andy. “Dit is ook een soort gelijk dat ik haal tegenover de dokters. Ze hadden me gezegd dat ik nooit meer zou kunnen werken, maar ik sta hier toch maar weer mooi." Wie interesse heeft om bij de politie aan de slag te gaan, kan alle informatie terugvinden op de website www.work.politiebrugge.com. Inschrijven moet voor 29 oktober.