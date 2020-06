Brugge introduceert ‘minituintjes’, te beginnen op de Markt Bart Huysentruyt

04 juni 2020

17u38 0 Brugge De stad Brugge is met een nieuw concept gestart: ‘hanging baskets’ op honderd plaatsen. De Markt is de eerste plek met dergelijke hangmanden.

Na de bebloemde bruggen en de bloementorens pakt het stadsbestuur uit met een nieuw fleurig initiatief: de ‘hanging baskets’ of hangmanden. “Deze minituintjes geven een kleurrijk effect op plaatsen waar je normaal niet met planten kan werken”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Het gebruik van manden is een typische Engelse gewoonte, die nu ook tot in Brugge is komen overgewaaid.”

Toren van Lissewege

Kleurcontrasten, bonte bladvariaties en verscheidene bloemgroottes zullen voor mooie combinaties in het Brugse straatbeeld zorgen. “Niet alleen Brugge zelf zal kunnen genieten van deze hangmanden”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). ”De manden zullen ook het Marktplein van Zeebrugge, de toren van Lissewege en het centrum van Sint-Kruis opfleuren.”