Brugge huldigt eerste gedenkplaats voor huisdieren in: “We willen baasjes wat troost bieden” Bart Huysentruyt

06 januari 2020

16u31 16 Brugge Naast de hondenloopweide op het domein Koude Keuken in Sint-Andries vind je sinds kort een gedenkplaats voor overleden huisdieren. De stad Brugge liet een kunstwerk maken door letterkapper Pieter Boudens en stadsdichteres Tania Verhelst. “Een huisdier verliezen, doet pijn. We willen baasjes wat troost bieden”, zegt schepen van Dierenwelzijn Mathijs Goderis.

In de vierkante steen, die op een sokkel staat, prijken volgende woorden: ‘Alle namen die ik jou bedacht, neem ik terug en verder met mij mee’. Het is een creatie van letterkapper Pieter Boudens en stadsdichteres Tania Verhelst. “Het is mijn laatste opdracht, want ik schuif mijn titel van stadsdichter eind januari door", zegt ze. “De woorden moeten vooral een teken van troost zijn. Ze ademen de liefde van de mens voor dieren.”

Op korte termijn kunnen we een strooiweide of crematorium voor huisdieren niet realiseren, maar we blijven uitkijken naar een geschikte plek Mathijs Goderis (sp.a)

De gedenkplaat voor overleden huisdieren is een primeur voor Brugge en geeft antwoord op een vraag die er al langer is van baasjes om hun huisdier op een waardige manier te kunnen begraven of herdenken. “We zijn op zoek gegaan naar een strooiweide of crematorium voor huisdieren, maar de Vlaamse milieuwetgeving maakt het niet makkelijk", zegt schepen van Dierenwelzijn Mathijs Goderis (sp.a). “Op korte termijn kunnen we zoiets niet realiseren, maar we blijven uitkijken naar een geschikte plek. Niet iedereen kan immers een huisdier in de eigen tuin begraven. In de tussentijd kunnen mensen hier al troost vinden.”

Zitbank bij boom

Volgens Goderis is zo'n gedenkplek, niet toevallig nabij een hondenloopweide, nodig in Brugge. “Dit is een serene plaats, omgeven door natuurschoon. Als een huisdier sterft, hebben mensen daar heel veel verdriet van. Daar wordt nog altijd weinig bij stilgestaan. Een gemeenschappelijke plaats om dat verdriet te uiten, kan helpen in de verwerking. Je kan rouwen bij de meerstammige boom, waar een zitbank is opgesteld. Iedereen kan hier stilstaan bij de onvoorwaardelijke liefde tussen mens en dier”, zegt Goderis.

Bloemetje

Kunstenaar Pieter Boudens inspireerde zich op het leven van een huisdier dat een thuis nodig heeft. Het gedicht van Tania Verhelst verwijst naar de achterliggende gedachte van eeuwigheid. “Dit is een sober werk bij een niet-alledaags thema", zegt Pieter Boudens. “Je kan hier even de gevoelens de vrije loop laten of zelfs een bloemetje achterlaten op de sokkel.”