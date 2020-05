Brugge heropent sportvelden, maar nog geen speelpleinen Bart Huysentruyt

21 mei 2020

09u04 0 Brugge In tegenstelling tot een aantal andere gemeenten in de regio, waaronder Torhout, heropent Brugge voorlopig haar speelpleinen nog niet. De sportvelden gaan vanaf donderdag 21 mei wel open.

Vanaf donderdag 21 mei is het opnieuw toegelaten om te sporten op de Brugse sportvelden en -pleintjes, mits naleving van een reeks maatregelen. Sporten kan enkel onder begeleiding van een volwassene en er geldt een beperking op het maximum aantal aanwezige personen. Ook voor de Brugse skateparken staat een gelijkaardige regeling op punt. Deelnemers mogen enkel voor de duur van de activiteit op de accommodatie aanwezig zijn. Rondhangen blijft verboden.

Contactsporten zijn niet toegestaan, net zomin als wedstrijden. De focus ligt op training en recreatie. Wat bijvoorbeeld wel kan, zijn schietoefeningen op doel, techniektraining en individuele oefeningen. Komen de sporters in contact met materialen (ballen, infrastructuur …), dan moet de begeleider de mogelijkheid voorzien om handen regelmatig te wassen of ontsmetten.

Skaten mag

Op voetbalterreinen, trapveldjes en pleintjes op het openbaar domein mogen maximum twintig personen, plus een begeleider sporten. Op minipitches, basketbalterreintjes in open lucht en beachvolleyterreinen mogen maximum vier personen, plus een begeleider sporten. Ook skaters kunnen vanaf donderdag 21 mei opnieuw terecht op de skateparken in Brugge. Op de skateparken gelden dezelfde maatregelen als op de andere sportterreinen in openlucht. Voor de grote skateparken Tempelhof, Entrepot en Daverlo zijn er maximum twintig personen plus een begeleider toegestaan. Op de overige, kleinere skateparken is dit maximum vier personen plus een begeleider.

Speelpleintjes blijven vooralsnog afgesloten voor het publiek. Ook outdoor-fitnesstoestellen mogen voorlopig niet gebruikt worden.