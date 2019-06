Brugge heeft wéér nieuw biertje: de Blonden Os Bart Huysentruyt

17 juni 2019

20u12 0 Brugge De Brugse stadsbrouwerij Bourgogne des Flandres heeft met de Blonden Os een nieuw ambachtelijk bier gelanceerd. Het is het kleine zusje van de Bruinen Os.

De brouwerij van de groep Anthony Martin brengt het ambachtelijk bier van hoge gisting met een alcoholpercentage van 6,5 procent op de markt. Anthony Martin lanceerde drie jaar geleden het Craft Beer-programma in de Belgische horeca, ter promotie van de Belgische ambachtelijke bieren, geselecteerd op smaak, originaliteit en kwaliteit van de grondstoffen. Ook de Blonden Os maakt deel uit van deze selectie.

Elke twee maanden hebben bierliefhebbers het genoegen om, tijdens een korte periode, nieuwe juweeltjes te ontdekken die in zeer beperkte hoeveelheden worden gebrouwen en die van het vat verkrijgbaar zijn bij partner-horecazaken. Omwille van het succes is de Blonden Os voortaan ook beschikbaar in flesjes van 33 cl.

Blonden Os is in eerste instantie verkrijgbaar in Delhaize-supermarkten in een verpakking van vier flesjes, voor een prijs van 5,49 euro. Vanaf november volgen ook andere winkels en supermarkten.