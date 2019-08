Brugge heeft toerismeplan voor komende tien jaar: toeristen spreiden en koetsiers en taxichauffeurs cursus gastvrijheid geven Er komen ook slimme systemen om straten af te sluiten bij te grote drukte Bart Huysentruyt

27 augustus 2019

16u44 0 Brugge De stad Brugge pakt uit met een plan voor het toerisme van de komende tien jaar. Verwacht wordt dat er tegen dan 11 miljoen toeristen de stad jaarlijks zullen bezoeken. “Dat er meer gaan komen, is onvermijdelijk", zegt toerismedirecteur Dieter Dewulf. “Maar we willen ze meer spreiden in de stad én tegelijk gastvrijer zijn voor iedereen die langskomt.”

Brugge ontving in 2018 zo'n 8,3 miljoen bezoekers, een record. De verwachtingen zijn dat die aantallen de komende jaren nog zullen stijgen: tot 11 miljoen in 2030. Toeristen komen vooral in vakantieperiodes, in de weekends, maar ook steeds vaker op dezelfde plaatsen en tijdstippen en dat gebald in een paar uur. “De bezoekers nemen steeds minder de tijd om de stad te ontdekken", stelt toerismedirecteur Dieter Dewulf vast. “Het is een trend: mensen logeren in Amsterdam, Parijs of Brussel en sporen een paar uur naar Brugge om de stad in een heel korte tijdspanne te verkennen. Deze zogenaamde ‘excursionisten’ betekenen geen meerwaarde voor onze stad. We gaan proberen om die toevloed toch voor een stukje af te remmen.”

Dat is één van de 40 maatregelen die de stad wil nemen om haar toerisme de komende jaren beter te organiseren. Nog zo'n maatregelen: bezoekers mee laten betalen voor het historische erfgoed van de stad of ze meer spreiden in de stad. “We weten wel dat toeristen graag onze bezienswaardigheden in het centrum willen bekijken. Maar meerwaardezoekers zouden ook de verborgen parels net buiten dat centrum kunnen ontdekken. We denken aan de stillere wijken, maar ook aan buurgemeenten zoals Damme. Er wordt een aanbod ontwikkeld, specifiek voor deze doelgroep”, vult burgemeester Dirk De fauw (CD&V) aan.

De hotelstop blijft van kracht en de stad Brugge wil op heel korte termijn ook de vakantiewoningenstop, die nu al geldt in de binnenstad, uitbreiden over de hele ‘blauwe zone’. “Elke week komen er minstens twee aanvragen om huizen in bijvoorbeeld Assebroek om te vormen tot vakantiewoningen”, zegt De fauw. “Dat kan niet de bedoeling zijn. We willen dat Bruggelingen hier nog altijd kunnen wonen.”

Brugge moet het imago krijgen van een bijzonder gastvrije stad. Daarom zullen de zogenaamde ambassadeurs een opleiding krijgen om toeristen een uitstekende eerste indruk van Brugge te geven. Het gaat onder meer om de taxichauffeurs, bootjesmannen en koetsiers. “In het verleden hebben we al zo'n vorming gegeven, maar er zijn heel wat nieuwe mensen bijgekomen”, zegt schepen van Toerisme Philip Pierins (sp.a). “Daarom kan het geen kwaad om ook die mensen nog eens te informeren. Er zijn tal van nieuwe digitale toepassingen bijgekomen om Brugge te ontdekken. Dat kunnen deze ambassadeurs al meegeven met de toeristen.”

De drukte op plaatsen zoals de Mariastraat en Katelijnestraat is een aandachtspunt. “Bij de heraanleg van die straat zullen we mogelijkheden voorzien om de straat te kunnen afsluiten voor het verkeer bij te grote drukte", zegt burgemeester De fauw. “Nu is er vaak geen doorkomen aan. Camera’s zullen de drukte registreren. Als dat een succes blijkt, kunnen we dat systeem ook op andere plaatsen hanteren.”