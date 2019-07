Brugge heeft er een boetiekhotel bij: charmante Hotel ’t Fraeyhuis opent de deuren Bart Huysentruyt

26 juli 2019

17u23 0 Brugge In het Minnewaterpark opent dit weekend Boutique Hotel ’t Fraeyhuis de deuren. Na een lange renovatie begint horecafamilie Van Maele-Reso in het voormalige Hotel Egmond een viersterrenhotel met hippe bar. “Het resultaat overtreft zelfs onze eigen dromen”, zeggen ze.

De locatie is idyllisch: het vroegere Hotel Egmond aan de rand van het Minnewaterpark heeft een gedaanteverwisseling ondergaan. Hotel ’t Fraeyhuis is de nieuwe naam van het boetiekhotel met twaalf kamers. Het is genoemd naar het kasteel van de familie Fraeys dat ooit in het park stond. Het nieuwe hotel, dat al meteen de eerste reservaties ziet binnenkomen, is wellicht het modernste van Brugge. “We hebben tal van domotica voorzien, met de smartphone kunnen de gasten hun deuren openen en er staan oplaadpalen voor elektrische wagens", zegt Dimitri Van Maele-Reso, die met zijn familie in Brugge ook al restaurant In The Mood en drie bed and breakfasts uitbaat. “Het hotel was een buitenkans en een droom.”

Het is al van 2015 geleden dat het idyllisch ogende landhuis in het Minnewaterpark nog gasten over de vloer kreeg. “We waren al lang op zoek en dit pand voldeed perfect aan onze eisen. Niet te groot, niet te klein, en vooral: een fantastische ligging”, zegt Dimitri. Het gebouw is van onder tot boven gerenoveerd met kwaliteitsvolle materialen. “De oude deuren en plafonds hebben we zo veel mogelijk behouden. Ook het uitzicht van het hotel is als stadsgezicht beschermd. Gasten kunnen kiezen uit drie soorten kamers: de standaardkamer, luxekamer en de suites. Bij die laatste is er ook de mogelijkheid om een kamer met haardvuur te kiezen.”

Minstens even knap is het bijgebouw. “Dat hebben we gesloopt en vervangen door een mooie orangerie. Daar hebben we een hippe bar, met de naam Bar Boutique, gecreëerd. We mikken hier op de gewone Bruggelingen. De bar zal elke dag vanaf 16.30 uur tot middernacht geopend zijn. De bar is wat afgescheiden van het hotel, al zullen de hotelgasten er uiteraard ook iets komen drinken. De bar, met zicht op de mooie tuin, was voor ons een must. Het zou zonde zijn om de Bruggelingen niet te laten meegenieten van deze mooie locatie, met een drankje en tapas.”

De aangelegde tuin aan de rand van het Minnewaterpark is nog zo’n pareltje. Bruggelingen moeten er zeker eens langslopen. “Vaak zijn hotels nogal ontoegankelijk voor de eigen inwoners”, zegt Dimitri Van Maele-Reso. “Met dit hotel willen wij daar verandering in brengen. We heten onze eigen inwoners zelf heel erg welkom hier.”

Eén weekend per jaar staat het hotel naast... het podium van Cactusfestival. “We vinden er wel iets op. We kunnen zelfs met de organisatie van het Cactus de handen in elkaar slaan. We vinden dat helemaal niet erg.”