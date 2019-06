Brugge heeft akkoord met Vlaanderen: nieuwe terrassen voor Vismarkt en Huidevettersplein, maar één soort parasol per plein Bart Huysentruyt

24 juni 2019

18u33 0 Brugge Er komen nog deze zomer nieuwe terrassen voor uitbaters op de Vismarkt en het Huidevettersplein. De stad heeft een akkoord bereikt met de dienst Onroerend Erfgoed Vlaanderen, die nieuwe investeringen van uitbaters tot nu toe tegenhield. De Brugse pleinen zijn een beschermd zicht en daarom gelden er strenge regels. “Elk plein zal kunnen kiezen welke kleur van parasols het wil", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon.

Zowel café De Hollandse Vismijn als Brugge die Scone diende eerder dit jaar een aanvraag in om een nieuw terras te mogen plaatsen, maar kreeg tegenkanting van de dienst Onroerend Erfgoed Vlaanderen. Omdat een pak pleinen in Brugge als stadsgezicht is beschermd, mogen uitbaters niet zomaar hun terrassen en vooral hun gevels veranderen. Hetzelfde probleem doet zich voor op de Markt in Brugge, waar sommige terrassen al twintig jaar oud en tot op de draad versleten zijn. En hoewel de uitbaters daar een akkoord hebben om nieuwe glazen constructies te plaatsen, botsen ook zij op Vlaanderen.

Uitgenodigd

“We willen daar komaf mee maken en hebben de dienst onlangs uitgenodigd in Brugge”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “We hebben die mensen meegenomen naar de pleinen en hen gewezen op de problemen. Er is een oplossing uit de bus gekomen voor de eerste twee pleinen: de Vismarkt en het Huidevettersplein.”

Als de uitbaters op een plein akkoord zijn, kan er één type en kleur parasol geplaatst worden. Dan is het voorgoed voorbij met parasols van verschillende kleuren en biermerken en krijgt het plein een eenvormige look Franky Demon

Concreet mogen de restaurants Old Bruges en De Visscherie losse parasols met een slanke voet zetten in plaats van vaste luifels. Voor de terrassen van Brugge die Scone en De Hollandse Vismijn wordt hetzelfde voorgesteld. “Als de uitbaters op het plein akkoord zijn, zoals hier op de Vismarkt, dan kan er één type en kleur parasol geplaatst worden. Dan is het voorgoed voorbij met parasols van verschillende kleuren en biermerken en krijgt het plein een eenvormige look. Andere pleinen kunnen, in samenspraak, een andere kleur parasol kiezen, maar het type blijft gelijk en er kan maar één kleur per plein aangevraagd worden”, zegt Demon.

Heel veel geluk

Nog deze zomer komen de aanpassingen er voor de Vismarkt en het Huidevettersplein. Voor de Markt is er nog geen oplossing. “Maar we willen tegen oktober wel met een plan komen”, zegt de schepen. “Het is nu al duidelijk dat glazen constructies niet mogen, omdat Onroerend Ergoed niet wil dat er iets aan de gevels wordt veranderd. We moeten dus met parasols, bloembakken en eventueel glazen windschermen werken. In samenspraak met de uitbaters op de Markt zal naar de beste formule gezocht worden."

Nog dit: de horecazaken die er wél in slaagden om een glazen constructie te bouwen als terras (waaronder Tom Pouce op de Burg) hebben heel veel geluk gehad. Het is alleen omdat de dienst Onroerend Erfgoed de wijziging niet of te laat opmerkte, dat de terrassen vergund zijn geraakt.