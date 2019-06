Brugge heeft 3 flitscamera’s voor ... 37 flitspalen: “Frusterend, maar we veranderen ze vaak van plaats” Mathias Mariën

20 juni 2019

21u49 0 Brugge Hardrijders die in Brugge een flitspaal passeren, hebben slechts 1 kans op 12 dat ze effectief een boete in de bus krijgen. De reden: het beperkte aantal digitale flitscamera’s dat de politiezone ter beschikking heeft. Van de 37 flitspalen in Brugge kunnen er maximaal 3 tegelijkertijd werken. “Frustrerend, maar we doen wat mogelijk is met de beperkte middelen”, zegt korpschef Dirk Van Nuffel.

De gemeenteraad zal de aankoop van de extra camera’s in principe probleemloos goedkeuren. Een overbodige luxe is het dan ook niet. Hoewel er op het grondgebied Brugge momenteel 37 flitspalen staan, is er nog geen handvol dat effectief snelheidsovertredingen kunnen registreren. Het enige nut van de palen is momenteel het afschrikeffect. Hét grote probleem is de wens van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) om vooral te investeren in trajectcontroles.

Niet wachten op subsidies

Brugs korpschef Dirk Van Nuffel is niet overtuigd van die strategie. “Een trajectcontrole binnen de bebouwde kom is in mijn ogen niet ideaal. Zo’n systeem werkt beter over langere afstanden”, aldus Van Nuffel, die beseft dat de pakkans in Brugge via flitspalen momenteel te klein is. “Al proberen we met de beperkte middelen wel al het mogelijke te doen.”

De camera’s worden regelmatig veranderd. Zo willen we de pakkans toch vergroten en mensen niet het gevoel geven dat ze op een bepaalde plaats nooit kunnen geflitst worden Dirk Van Nuffel

De beschikbare cameraatjes worden op regelmatige basis veranderd van paal. “Zo willen we de pakkans toch vergroten en mensen niet het gevoel geven dat ze op een bepaalde plaats nooit kunnen geflitst worden", zegt de korpschef, die niet wou wachten op subsidies en de gemeenteraad daarom vroeg om zelf extra camera’s aan te kopen. Of dat in de toekomst nog zal gebeuren, zal grotendeels afhangen van de vorming van een nieuwe regering en welke weg de minister van Mobiliteit wil inslaan. Hoe vaak en wanneer de camera’s worden vervangen en of dat telkens op dezelfde locaties gebeurt, wil de politie liever niet kwijt om te vermijden dat bestuurders beginnen ‘rekenen’.

Extra inzet flitswagen

De beperkte middelen voor flitspalen betekent niet dat hardrijders vrij spel krijgen in Brugge. Integendeel, de politie heeft een lijst van ‘snelheidsgevoelige’ plaatsen en controleert daar nu al acht uur per dag met de mobiele flitswagen. De bedoeling is om dat uit te breiden naar 18 uur per dag. Op die manier wordt de pakkans opeens opnieuw een pak groter. Vaak weten bestuurders de vaste flitspalen namelijk staan en vertragen ze er sowieso. Met de extra inzet van de mobiele flitswagen loert een overtreding om elke hoek.