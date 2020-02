Brugge haalt met UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism een culinair topcongres naar stad Bart Huysentruyt

11 februari 2020

14u16 0 Brugge Tijdens de vijfde editie van het UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism in het Spaanse San Sebastian in 2019 werd Vlaanderen samen met de stad Brugge officieel voorgesteld als gastbestemming voor de zesde editie van het topcongres in 2020.

Het Forum wordt jaarlijks georganiseerd door UNWTO en het Baskisch Culinair Centrum (BCC), afwisselend in San Sebastian en een ander gastland. Het forum brengt ieder jaar opnieuw verschillende ministers van Toerisme, chef-koks, ondernemers, producenten, vertegenwoordigers uit de academische wereld en andere belanghebbenden uit de toeristische en gastronomische sector samen.

“We zijn bijzonder trots dat we dit culinair topcongres dankzij gezamenlijke inspanningen tussen EventFlanders en stad Brugge naar Brugge kunnen halen”, zegt schepen van Toerisme Philip Pierins (sp.a). “Nergens ter wereld vind je op zo’n beperkte oppervlakte zoveel Michelinsterren en nergens ter wereld is het verschil tussen de sterrenkeuken en de ‘gewone’ gastronomie zo verwaarloosbaar. We moeten ons daar meer bewust van zijn én we moeten zorgen dat de hele wereld het weet.” Er worden zo’n 55 aanwezigen verwacht. Het congres zal plaatsvinden van 1 tot 4 juni 2020 in het Concertgebouw. Onder meer ook sterrenchef Gert De Mangeleer zal er te gast zijn.