Brugge geniet van Tripel Dagen met massa volk: “Evaluatie volgt komende weken” Mathias Mariën

21 juli 2019

12u44 2 Brugge De Brugge Tripel Dagen lokken opnieuw een massa volk richting Markt. De organisatie wordt wel steeds meer geconfronteerd met de hoge vraagprijzen van de artiesten. “De komende week zullen we alles evalueren en de mening van de bezoekers vragen via een online-enquête. Zo kunnen we hun mening meenemen in onze beslissingen”, zegt Frank Devos van het Comité voor Initiatief.

Het goede weer én een mooi aanbod aan Vlaamse artiesten: meer was er niet nodig om de Brugge Tripel Dagen tot een succes te laten uitgroeien. Terwijl in het verleden de eerste twee dagen van het driedaagse muziekfestijn ‘slechts’ een 2.000-tal bezoekers lokten, was dat dit jaar ruim het dubbele. “Eigenlijk is dat al voor het tweede jaar op rij”, klinkt het bij het organiserend comité. “Vorig jaar hadden we op de openingsavond Niels Destadsbader als absolute publiekstrekker. Deze keer was het Willy Sommers die heel wat liefhebbers naar de Markt lokte.” Dat die laatste op zijn 66ste amper aan populariteit heeft ingeboet, bewees een vrouwelijke toeschouwer die een paarse bh het podium opgooide tijdens het concert.

Behalve Willy Sommers kreeg ook Baba Yega de menigte aan het dansen met een spetterende show. Op zaterdag kregen Gene Thomas en Dana Winner de ambiance erin. Nick Blontrock – zoon van cultuurschepen Nico – wist als presentator alles enthousiast aan elkaar te praten en bracht met momenten zélf heel wat extra sfeer. De opvolging binnen de familie lijkt zo gegarandeerd.

De komende weken zullen we de jongste editie evalueren. Dit jaar was alleszins een succes Erwin de Jonghe

Zangfestijn Vlaanderen Zingt is opnieuw de afsluiter en blijft zoals steeds gratis. Toch wordt het Comité voor Initiatief – dat al sinds 1975 een muzikaal spektakel op poten zet in de binnenstad – steeds meer geconfronteerd met de hoge vraagprijzen van de artiesten. “Als we een klepper als Stan Van Samang of Gers Pardoel willen toevoegen aan onze affiche, zijn we al het grootste deel van ons budget kwijt voor de volledige drie dagen”, zegt Frank Devos van het Comité voor Initiatief. “De komende weken zullen we alles evalueren om te bekijken welke richting het in de toekomst uitgaat.” Voorzitter Erwin De Jonghe wil niet vooruitlopen op de zaken en is vooral tevreden over de jongste editie.

Enquête

De organisatie is wel van plan om de komende week een online-enquête te lanceren, wellicht via de Facebookpagina, waarbij de bezoekers hun mening kunnen geven. Op die manier wil de organisatie de betrokkenheid met het publiek vergroten. Opvallend: onder het publiek kwam de toegangsprijs ter sprake. Momenteel bedraagt die 2 euro tijdens de eerste twee dagen. Vlaanderen Zingt op de derde dag is en blijft sowieso gratis. “Sommige mensen zeggen ons zélf dat het eigenlijk te goedkoop is. We zien het meer als ‘pipigeld’”, zegt Frank Devos. Ook dat zal onderdeel uitmaken van de evaluatie. Al is er op dit moment nog niks beslist.

Dit jaar ontving het Comité, dat al sinds 1975 een muziekspektakel organiseert in Brugge, een stadssubsidie van 23.500 euro. Samen met het stadsbestuur zal het bekijken om dat bedrag de komende jaren eventueel te verhogen.