Brugge gaat partnerschap aan met Kameroense stad Ebolowa: “We gaan er de cacaoboeren steunen” Bart Huysentruyt

01 mei 2020

10u23 1 Brugge Brugge start een stedelijk partnerschap met de stad Ebolowa in Kameroen. Dat is een stad van tachtigduizend inwoners in het tropisch regenwoud in Kameroen.

Een van de acties is om samen te werken rond duurzame chocolade. “Ebolowa is even onlosmakelijk verbonden met cacao als Brugge met chocolade”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Samen met de Gilde van de Brugse Chocolatiers wordt een samenwerking gestart met de coöperatie Bityili in Ebolowa om de Brugse stadschocolade ‘Sjokla’ te vervaardigen met cacao van daar. De kwaliteit blijkt zeer goed en er is veel enthousiasme bij de chocolatiers om hun schouders onder dit project te zetten.” Naast deze uitwisseling wordt ook een verduurzamingstraject voor Brugse chocolademakers en – verkopers opgezet. Dit traject moet ervoor zorgen dat er een mentaliteitswijziging komt naar meer duurzame chocolade bij zowel producent als consument.

Naast chocolade heeft het partnerschap nog meer in petto. Digitale uitwisselingen tussen scholen van Ebolowa en Brugge bieden de mogelijkheid om elkaars leefwereld beter te leren kennen én het Frans te oefenen, aangezien dit de voertaal is in Ebolowa. Op bestuurlijk vlak zal worden samengewerkt rond een aantal beleidsdomeinen zoals fair trade, lokale economie, sport, toerisme, jeugd en openbare ruimte.

Burgemeester Dirk De fauw trok vorig jaar naar Kameroen om de samenwerking te bespreken. Normaal zou een Afrikaanse delegatie in april Brugge bezoeken. Dat is door de coronacrisis voorlopig uitgesteld.