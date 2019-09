Brugge gaat Gent niet achterna: “Geen fietszone in de hele binnenstad” Bart Huysentruyt

18u16 0 Brugge Een fietszone in de binnenstad van Brugge is niet voor morgen. Dat zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). In Gent is het straks wel zover.

Volgens burgemeester Dirk De fauw toont Brugge geen gebrek aan ambitie, maar wel realisme. “Een fietszone is op dit moment juridisch niet mogelijk, omdat de wet maximaal twee zonebepalingen op dezelfde plaats toelaat. En die zijn er al, want de binnenstad is een zone met tonnagebeperking én een zone-30. We zouden bepaalde zaken moeten aanpassen, ook qua infrastructuur. Ik denk dat we nu een goed werkend systeem hebben.” Eerder al pleitte gemeenteraadsvoorzitter Annick Lambrecht (sp.a) voor zo’n fietszone, maar daar is haar coalitiepartner dus voorlopig niet voor te vinden.