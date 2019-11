Brugge gaat Eiermarkt heraanleggen, werken starten in februari 2020 Bart Huysentruyt

28 november 2019

14u25 0 Brugge De Eiermarkt, het gezellig plein net achter de Grote Markt met zijn bruine kroegen en populaire danscafés, krijgt een heraanleg in februari 2020.

“De huidige bestrating is niet langer veilig en er liggen veel losse stenen", zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Een heraanleg dringt zich op. Zowel de politie als de handelaars zijn vragende partij. De huidige kasseien worden opgebroken en teruggeplaatst. In de Rozemarijnstraat en de Geernaartstraat vernieuwen we het wegdek van gevel tot gevel.”

Behoudens onvoorziene omstandigheden starten de werken half februari, de werken zullen vier weken duren.