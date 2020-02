Brugge gaat 30 hectare grond aankopen in Male: “Willen er een nieuw stadsbos van maken” Bart Huysentruyt

15u38 0 Brugge De stad Brugge gaat maar liefst 21 hectare weilanden en 6 hectare bosgrond aankopen nabij het Maleveld in het gehucht Male. Het wordt een stadsbos.

Momenteel bestaat het Maleveld uit 6 hectare bos, maar daar komt dus in één klap 30 hectare bij. “Het is een opportuniteit”, vindt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Eigenlijk wilde het Agentschap voor Natuur en Bos de site kopen, maar zij hadden geen krediet meer. Daarom doen wij het. Deze locatie heeft heel wat recreatieve mogelijkheden. Het is niet alleen een missing link in de groene fietsgordel rond Brugge, maar het ligt ook naast een bos.” De totale aankoopprijs bedraagt 1,2 miljoen euro. Mogelijk wordt het gebied later alsnog aan het Agentschap voor Natuur en Bos doorverkocht.