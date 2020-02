Brugge doet zwaan cadeau aan Hoeilaart: “Zal gestorven vrouwtjeszwaan vervangen” Bart Huysentruyt

20 februari 2020

11u53 0 Brugge De gemeente Hoeilaart is donderdag een zwaan komen halen in Brugge. De gemeente heeft al jaren een vrouwtjes- en mannetjeszwaan rondlopen, maar het vrouwtje is onlangs gestorven.

“Onze populatie telt nu 120 zwanen”, zegt Brugs schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Dat is ruim voldoende. Eén van onze zwanen zal verhuizen naar Hoeilaart om hun mannetjeszwaan gezelschap te houden. We hebben de vraag binnen gekregen en zijn daarop ingegaan, omdat het aantal zwanen in Brugge hoog is.” Brugge kreeg er het voorbije jaar zestien kuikens bij. Ze werden allemaal gezond geboren aan het Stil Ende. Er werden meer zwanen geboren, maar 31 kuikens overleefden het niet. Vooral aan het Wijngaardplein bleken de omstandigheden niet goed: geen enkel van de vier kuikens overleefde door het vuile water en de vele toeristenbootjes.