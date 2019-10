Brugge denkt er niet aan om AED-toestellen buiten te plaatsen: “Weersomstandigheden spelen een rol” Bart Huysentruyt

07 oktober 2019

18u53 0 Brugge De stad Brugge denkt er voorlopig niet aan om AED-toestellen of defibrillatoren buiten aan sporthallen te plaatsen.

Die vraag werd gesteld door raadslid Pol Van Den Driessche (N-VA), die vindt dat zo'n toestellen ook na de openingsuren van de sporthallen beschikbaar moeten zijn. “Ze zijn levensreddend en dus moeten ze maximaal te gebruiken zijn”, zegt Van Den Driessche. Toch is de stad voorlopig niet geneigd om mee te gaan in dat discours. “We plaatsen ze heel bewust binnen, omdat ze buiten vaak de weersomstandigheden moeten trotseren”, zegt schepen van Milieu Minou Esquenet (CD&V). “Het is namelijk zo dat als deze toestellen te koud worden, hun goede werking niet meer kan gegarandeerd worden. De kasten waarin ze hangen, moeten verwarmd worden. Het enige toestel dat zich buiten bevindt, met name op de binnenplaats van de Stadshallen, heeft al problemen vertoond.” Als er nieuwe toestellen komen die minder gevoelig zijn voor koud weer, overweegt de stad wél buitentoestellen.