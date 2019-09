Brugge denkt aan nieuwe brandweerkazerne op betere locatie Mathias Mariën

25 september 2019

07u34 0 Brugge De stad Brugge denkt eraan om op termijn een nieuwe brandweerkazerne te bouwen. Dat werd dinsdagavond duidelijk op de gemeenteraad na een vraag van raadslid Yves Buysse (Vlaams Belang).

Die stelde zich openlijk de vraag hoe het zit met de risicoanalyse van de Brugse kazerne langs de Pathoekeweg. “Volgens wat ik hoorde zou niet het ganse grondgebied van Brugge binnen de twaalf minuten kunnen bereikt worden door de brandweer”, liet Buysse noteren. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) repliceerde dat uit de analyse is gebleken dat het dekkingspercentage 97,20 procent is. Alleen: het hoge cijfer wordt vooral behaald dankzij de hulppost, de hoofdkazerne langs de Pathoekeweg biedt op dat vlak weinig meerwaarde. Op dit moment behoort de Brugse brandweer tot de hulpverleningszone 1, waarin Knokke en Oostende plannen hebben om een nieuwe kazerne te bouwen. Ook in Brugge is dat een optie, al zal de stad daarvoor eerst op zoek moeten naar geschikte gronden. “Met alle materiaal en manschappen op één nieuwe locatie zou de efficiëntie alleszins verhogen", klonk het nog.