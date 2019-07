Brugge denkt aan limiet op horeca in binnenstad: “We moeten diversiteit in het straatbeeld behouden” Mathias Mariën

04 juli 2019

02u45 0 Brugge De stad Brugge is bezig met een plan van aanpak om te vermijden dat er té veel horecazaken zich in de binnenstad vestigen. Nu al is 37 procent van de beschikbare verkooppunten ingericht als horecazaak. “We moeten erop toezien dat de diversiteit in het aanbod gegarandeerd blijft. We moeten ook shoppers naar Brugge blijven lokken”, zegt schepen van Lokale Economie Pablo Annys (sp.a).

Voor de duidelijkheid: het Brugs stadsbestuur beseft het belang van de lokale horeca en juicht elk nieuw initiatief toe. De vaak overvolle terrasjes van restaurants en cafés op zomerse dagen bewijst ook de nood. Toch volgen ze met argusogen de stijgende trend om in de binnenstad een horecazaak te openen. Op dit moment nemen die 37 procent van alle beschikbare verkooppunten in. Een probleem is dat niet, tenzij dat aantal blijft stijgen. “Het is natuurlijk een vrije markt, waardoor het niet vanzelfsprekend is om een soort verbod of richtlijn op te leggen. Maar we bekijken wel welke maatregelen we eventueel kunnen nemen als stad”, zegt schepen van Lokale Economie Pablo Annys (sp.a). De voorspelde maatregelen doet sterk denken aan het aanbod ‘toeristenwinkels’. Het stadsbestuur zoekt ook daar al langer een juridische weg om het overaanbod een halt toe te roepen en de diversiteit in het straatbeeld te vrijwaren.

Juridisch kader

Het stadsbestuur benadrukt wel dat ze niet van plan zijn bepaalde groepen te viseren. “Als een nieuwe zaak een meerwaarde biedt of bijdraagt tot de beleving in de binnenstad, kunnen we daar enkel blij mee zijn”, zegt Annys. “Maar tegelijk moeten we toezien dat er voldoende diversiteit is in ons aanbod. Als stad wil je ook de shoppers plezieren en blijven lokken.” Toch denkt het stadsbestuur na over een manier waarop ze in de toekomst kunnen vermijden dat er té veel horecazaken Brugge inpalmen. Al blijkt dat een moeilijke evenwichtsoefening te zijn. Vooral op juridisch vlak zijn er enkele struikelblokken. “We zijn bezig met een plan van aanpak. Wellicht zal daar pas in het najaar meer duidelijkheid over komen”, aldus Annys.

Twee cafés failliet

Opvallend: hoewel het aantal horecazaken in Brugge ‘boomt’, moeten op de Eiermarkt twee cafés de deuren sluiten door een faillissement. Zowel Club-13 als ‘De Pub’ legden zeer recent de boeken neer. Vorige week raakte al bekend dat ook ‘Suite17' wegtrekt uit Brugge. Volgens het stadsbestuur is er van een probleem in het uitgaansleven niet meteen sprake. “De jeugd verspreidt zich meer en meer over de verschillende horecazaken. Het is dus eerder toeval dat het net twee zaken naast elkaar zijn op de Eiermarkt”, besluit schepen Pablo Annys.