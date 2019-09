Brugge dankt haar redders voor veilige zomer Bart Huysentruyt

16 september 2019

12u00 0 Brugge De stad Brugge heeft met een kleine plechtigheid haar redders bedankt die afgelopen zomer voor de veiligheid instonden.

Dat waren 57 mensen in totaal: een hoofdredder, een adjunct, twee vaste redders en 53 jobstudenten. Zij hielden de strandgangers in de gaten tussen zaterdag 15 juni en zondag 15 september. Ze brachten 16 verloren gelopen kinderen terug bij de ouders, redden 10 kiters en 3 baders in nood. Er waren ook 332 EHBO-verzorgingen en de ambulance werd twee keer gebeld voor mensen die onwel werden door de hitte.