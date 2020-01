Brugge-centrum maakt zich op voor maandenlange werken: “Beter nu, voordat de terrassen er staan” Bart Huysentruyt

06 januari 2020

14u17 16 Brugge De Brugse binnenstad maakt zich op voor maandenlange werken. Deze week start een aannemer met de vernieuwing van het wegdek i n de toeristische Breidelstraat, tussen Markt en Burg. Later volgen ook nog de Burg, de Vismarkt en de Eiermarkt. Dat is nog buiten de hinder in de Katelijnestraat gerekend. “Met de meeste werken zijn we tegen Pasen klaar. Dan staan de terrassen er weer", belooft schepen Mercedes Van Volcem.

De werken in de Breidelstraat schieten deze week uit de startblokken. Het gaat om het toeristische straatje zelf, inclusief De Garre. Eerst zal energiemaatschappij Fluvius vier weken werken aan de ondergrond. Ze verzwaren er de elektriciteit en nadien zal een aannemer het wegdek vernieuwen. “De werken in de Breidelstraat, waar het erg druk kan zijn, zijn heel erg nodig”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Het is wat vervelend voor de handelaars en voor toeristen, maar de aannemer heeft ons beloofd dat de werken tegen de drukke paasvakantie klaar zijn. Dat is ook de voorwaarde van de stad. We willen nu aan de slag. De drukke kerstperiode is voorbij. Alles moet klaar zijn voordat de eerste zomerterrassen er opnieuw staan.”

Heilig Bloedkapel

Nog deze week is het de beurt aan de Burg, de Blinde-Ezelstraat en de Vismarkt. Er moet een zwaardere elektriciteitskabel getrokken worden naar een handelszaak op de Vismarkt. En de enige manier om dit te doen, is vanuit een cabine op de Burg. De nutsmaatschappijen halen meteen ook de oude, versleten kabels uit op dit traject en rond de Vismarkt en vervangen ze door nieuwe leidingen. Na de nutswerken wordt het wegdek hersteld. “We starten op woensdag", zegt Van Volcem. “De spade gaat in de grond van aan de Heilig Bloedkapel tot aan de hoek van de Breidelstraat. De aanpassingen in de Blinde-Ezelstraat starten op 13 januari en duren drie dagen. Rondom de Vismarkt zijn de werken aan de nutsleidingen gepland vanaf 3 februari tot vermoedelijk 10 april. De aannemer werkt kant per kant.”

Werknemers van stad mogen door

De Blinde-Ezelstraat wordt volledig afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering voor de werknemers van stad Brugge die geen andere optie hebben om hun kantoor te bereiken of te verlaten dan via de Blinde-Ezelstraat. Er worden loopbruggen gelegd.

Halfweg februari wordt ook de Eiermarkt opengebroken. “De huidige toestand is niet langer veilig en er liggen veel losse stenen”, zegt schepen Van Volcem. “Een heraanleg dringt zich op. Zowel de politie als de handelaars zijn vragende partij. De huidige kasseien worden opgebroken en teruggeplaatst. In de Rozemarijnstraat en de Geernaartstraat vernieuwen we het wegdek van gevel tot gevel.” Die werken duren vier weken.

Ook de Mallebergplaats wordt vernieuwd en ingericht als nieuw plein, vanaf februari.

“Minste hinder”

En, niet te vergeten, in de Katelijnestraat zijn de stevige wegenwerken van twee jaar ook al begonnen. “Het is veel, maar we moeten straten en pleinen geregeld heraanleggen”, zegt Van Volcem. “Dat proberen we te doen in de kalmste periode voor Brugge, om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken.”