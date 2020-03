Brugge breidt tweerichtingsverkeer in Katelijnestraat uit Bart Huysentruyt

26 maart 2020

09u52 0 Brugge Tegen de zomer kan je over een langere afstand de Katelijnestraat in twee richtingen bereiken. Nu kan dat slechts tussen Katelijnebrug en Gentpoortvest, maar dat wordt uitgebreid tot aan de Colettijnenstraat.

De stilgelegde werkzaamheden in de Katelijnestraat brengen binnenkort een aantal bijkomende opportuniteiten met zich mee voor de ontsluiting van een aantal nabijgelegen straten. Momenteel moeten de bewoners uit Minnewater, Arsenaalstraat, Sulferbergstraat, Colettijnenhof en Colettijnenstraat die de binnenstad met hun auto willen verlaten dit doen via de Katelijnestraat en de Oude Gentweg. Dat is een omweg van zo’n twee kilometer. “Door de heraanleg van de Katelijnestraat biedt zich nu de mogelijkheid aan om het dubbelrichtingsverkeer in de Katelijnestraat uit te breiden”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Waar dit vandaag slechts loopt vanaf de Katelijnebrug tot aan het kruispunt Gentpoortvest, kan dit nu uitgebreid worden tot aan het kruispunt Katelijnestraat en Colettijnenstraat. Zo zal een kortere route ontstaan om het centrum te verlaten.”

Deze maatregel gaat in van zodra de Katelijnestraat heraangelegd is tot aan het kruispunt met de Colettijnenstraat. Vermoedelijk zal dit in de loop van de zomer zijn.