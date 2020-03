Brugge bereidt zich voor op WK wielrennen in 2021: “Vier dagen feest op ’t Zand” Bart Huysentruyt

07 maart 2020

12u55 0 Brugge Het kriebelt niet alleen bij de wielrenners om aan het nieuwe seizoen te beginnen. Ook in Brugge nestelt de koersmicrobe zich. De stad bereidt zich nu al voor op het WK wielrennen van volgend jaar. “Vier dagen lang beloven we feest op ’t Zand”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V).

Het WK wielrennen wordt zoals bekend in 2021 in België georganiseerd. Brugge zal daarin een belangrijke rol spelen en daarom is de stad nu al bezig met een feestprogramma voor het najaar van 2021. “’t Zand zal vier dagen lang de aankomstplaats worden van het WK tijdrijden voor verschillende categorieën: mannen, vrouwen, junioren en de mixed relais (vrouwen en mannen samen)”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). “We zijn bijzonder fier dat de absolute top van het wielrennen naar Brugge komt. Met Remco Evenepoel bij de profs maken we bovendien meteen kans op een wereldtitel. Dat zou fantastisch zijn.”

Niet door binnenstad

Het parcours is al goedgekeurd door de UCI. Dat zal de renners van Knokke naar Brugge brengen. Een passage in de binnenstad behoort niet tot de mogelijkheden. De UCI vindt immers dat kasseien niet geschikt zijn voor een tijdritparcours. “Ook voor het verkeer bleek het een moeilijk verhaal”, aldus Demon, die wel van plan is het event groots aan te pakken. “Het is alleszins de bedoeling meer te doen dan enkel de aankomstplaats van de coureurs. We willen er één groot feest van maken en ’t Zand ombouwen tot een wielerarena. Het is ook de bedoeling de Bruggeling die dag te betrekken bij het hele gebeuren.”

“Onbetaalbare reclame”

Daarvoor zit de stad nog samen met mede-organisator Golazo Sports. Maar dat een rit tussen Knokke en Brugge mooie plaatjes oplevert, is wel duidelijk. “Tientallen landen zenden de wedstrijden uit. Dit is onbetaalbare reclame en doet denken aan de start van de Ronde van Vlaanderen van voorheen. Jammer genoeg vindt die nu in Antwerpen plaats.” Brugge binnenrijden doen de renners via de Komvest en Gulden Vlieslaan. Eerder toonde ook Knoks burgemeester Leopold Lippens (GBL) zich al enthousiast over het event. “Knokke-Heist zal zich aan de wereld kunnen tonen.” Het WK wielrennen 2021 vindt plaats tussen 18 en 26 september. De tijdritten van de verscheidene categorieën worden op diverse data verreden.

Eerst nog Brugge Classic

Brugge warmt alvast de spieren op. Want op 21 maart wordt de vijfde Brugge Classic verreden. Dat is een evenement voor sportieve fietsers in en rond de stad. Die rit bestaat uit een gezamenlijke aanloop van ruim 10 kilometer op de verkeersvrij gemaakte ring rond de binnenstad: een unieke kans voor de wielerrenners om op de Brugse ring en onder het ’t Zand door te rijden. Na een korte stop splitsen de fietsers in de drie vooraf bepaalde groepen. Ze leggen, elk aan een verschillende snelheid, de rest van hun parcours af onder begeleiding van politie, motoseingevers en enkele assistentiewagens. Op de 65 km wordt er een tussenstop voorzien en de 100 km is er voor de beter getrainde fietser. De start- en aankomstplaats is terug het Sint-Lodewijkscollege in Sint-Andries. Daar vinden zowel de inschrijvingen, de vertrekprocedure als het napraten plaats. Het is een organisatie van de stad en de Brugse wielerclubs Koninklijke Brugse Velosport, Brugse Bikers, Sint-Michielse Trappers, Sint-Trudotrappers, WTC Lobek-Sodibrug en De Dudzeelse trappers.