Brugge bekijkt mogelijkheid om plaatsverbod in te voeren voor hardleerse corona-overtreders Mathias Mariën

22 juni 2020

14u14 0 Brugge De stad Brugge bekijkt samen met de politie de mogelijkheid om een plaatsverbod in te voeren voor hardleerse corona-overtreders. Private bewakingsfirma’s zoals in sommige andere steden, komen er evenwel niet. “Principieel hebben we dat nooit gedaan en dat zal ook nu niet gebeuren”, zegt korpschef Dirk Van Nuffel.

In Brugge worden de coronamaatregelen voorlopig grotendeels goed opgevolgd. Toch kijken ze al vooruit naar de (nabije) toekomst. Momenteel is er nog geen plaatsverbod ingevoerd, maar het wordt wél voorbereid. Dat bevestigt de politie. Wat er zeker niet komt, is versterking van private bewakingsagenten. “In het klassieke uitgaansleven in de binnenstad van Brugge zetten wij principieel geen private bewakingsfirma’s in", zegt korpschef Dirk Van Nuffel. “Wij zijn van oordeel dat voor het verzekeren van de openbare rust op de eerste plaats een beroep wordt gedaan op overleg en afspraken met alle betrokkenen. Die overlegvaardigheid is een competentie die meer bij de politiemensen dan bij private bewakingsagenten mag worden verwacht. Als er dan toch beteugelend moet worden opgetreden is opnieuw de politie en niet de private bewakingssector wettelijk bevoegd."