Brugge bedankt honderden coronavrijwilligers Mathias Mariën

08 september 2020

07u22 0 Brugge De stad Brugge heeft 483 vrijwilligers bedankt die z ich de voorbije maanden aangemeld hebben op het online platform ‘Brugge Solidair’ om steun te bieden in coronatijden.

Om hen te bedanken, krijgen ze van de stad een ‘Doe Goed Pas’ waarmee ze in heel wat Brugse zaken korting krijgen. Een honderdtal vrijwilligers meldde zich aan als ‘babbelbuddy’ en bood al wie het moeilijk had een luisterend oor, gingen met de hond wandelen of deden een boodschap.