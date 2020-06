Brugge annuleert Black Lives Matter-manifestatie na rellen in Brussel: “Herrieschoppers uit andere steden waren van plan naar hier af te zakken” Mathias Mariën

08 juni 2020

12u23 15 Brugge De stad Brugge heeft beslist om de Black Lives Matter-manifestatie te annuleren. Dat bevestigt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Nochtans was het stadsbestuur van plan de manifestatie toe te laten, maar de rellen van zondag in Brussel gooien roet in het eten. “De politie had diverse signalen opgevangen dat relschoppers uit Antwerpen, Brussel en Gent naar Brugge zouden afzakken. Dat risico konden we niet nemen”, zegt Dirk De fauw.

De Black Lives Matter-manifestatie was dinsdag om 14 uur gepland op ‘t Zand. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) en korpschef Dirk Van Nuffel waren van plan persoonlijk aanwezig te zijn en op die manier een statement tegen racisme te maken. Zondag was er al een gelijkaardig protest in Brussel, maar daar liep de situatie achteraf danig uit de hand. Tientallen relschoppers zochten de confrontatie op met de politie en brachten vernielingen aan in winkels. Net die rellen zorgen nu dat de manifestatie in Brugge geannuleerd wordt.

Geen risico’s

Nochtans was alles voorzien om de manifestatie op ‘t Zand veilig te laten verlopen. De organisatie had duidelijke richtlijnen meegegeven aan iedereen die aanwezig wil zijn, maar de waarschijnlijke aanwezigheid van relschoppers gooit roet in het eten. “Het is met spijt in het hart, want voor de duidelijkheid: als stad keuren we elke vorm van racisme af", zegt burgemeester Dirk De fauw. “Alleen worden we bijna verplicht, aangezien de politie diverse signalen opving dat er relschoppers uit andere steden naar Brugge zouden afzakken. Dat risico willen we niet nemen. Dat zou voor niemand goed zijn.” De burgemeester is wel van plan om de organisatoren te ontvangen op het stadhuis en in samenspraak met hen te bekijken op welke manier ze nog een signaal de wereld kunnen insturen. Maar de manifestatie zelf op ‘t Zand gaat met zekerheid niet door. “We vragen de mensen dan ook om niet naar het centrum af te zakken”, zegt De fauw.