Brugge alleen interessant voor ouderen? Niets van, blijkt uit studie: “Vanaf hun dertigste komen veel Bruggelingen opnieuw hier wonen” Bart Huysentruyt

21 september 2020

15u15 0 Brugge Een studie van het onderzoeksinstituut HIVA, verbonden aan de KU Leuven, ontkracht de mythe dat jongeren en jonge gezinnen Brugge ontvluchten. Dat blijkt uit het woonbeleidsplan 2050, waarin de stad zijn ambities ontvouwt op woonvlak.

“De instroom van studenten is in Brugge kleiner dan in de andere centrumsteden, maar vanaf ongeveer 30 jaar komen gezinnen terug”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “Die instroom is groter dan de 13 centrumsteden samen. De gezinnen komen naar Brugge om er te blijven. Het beleid van de stad tegen ‘ontgroening’ werkt dus.”

Duur imago klopt

Dat is opvallend, want Brugge wordt als een dure stad aanzien. Blijkbaar lukt het jongeren toch om er nog een woning te vinden. “Dat dure imago klopt ook wel”, is Demon eerlijk. “Na Leuven is Brugge de duurste stad om een woning te kopen, maar de mediale prijs voor een woning ligt lager dan in de meeste buurgemeentes. Doordat er in Brugge veel eigenaars zijn, is de huurmarkt kleiner dan in andere steden. Met een gemiddelde huurprijs van 660 euro per maand is de stad minder duur dan Leuven, Antwerpen, Mechelen, Gent en Hasselt. In Oostende, Kortijk en Roeselare vind je goedkopere huurwoningen.”

Label voor studentenkamers

Maar waar wil Brugge de komende jaren dan wél op inzetten, als het zorgen voor woningen voor jongere mensen minder nodig is dan gedacht? “Een speerpunt is het verhogen van de woonkwaliteit in huurwoningen”, zegt Demon. “De komende jaren gaan we gefaseerd het verplicht conformiteitsonderzoek invoeren. De stad wil dus nagaan of huurwoningen voldoen aan alle wettelijke bepalingen. Hetzelfde geldt voor studentenkamers. Het doel is om voor studentenkamers een kwaliteitslabel in het leven te roepen.”

Cohousing

Een ander speerpunt is de aanpak van leegstaande woningen. Die doen buurten verloederen. Leegstand duwt de woningprijzen omhoog, omdat er minder aanbod is. Ook nieuwe woonvormen stimuleren, staat hoog op het prioriteitenlijstje. In Brugge zijn zo al drie projecten voor cohousing opgestart.

“Daarnaast zullen we op korte termijn ook onze opknappremie uitbreiden. De coronacrisis leerde ons ook dat we nood hebben aan twee noodwoningen met minstens drie slaapkamers voor gezinnen met kinderen die om voor het even welke reden dakloos dreigen te worden.”